Визит Путина в Сербию начнётся с возложения венков

https://news.ru/storage/news/835c0369f5edf8ff4812fe44ff940309/9f406fd5-4759-4c5f-b798-16e1e798c513_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин, прибыв с визитом в Сербию, первым делом отправится к Мемориалу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам. Вместе с сербским лидером Александром Вучичем он возложит венки к монументам, рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

После этого состоится официальная церемония встречи президентов двух стран, в ходе которой будут представлены члены российской и сербской делегаций. В программе визита предусмотрено подписание совместных документов по итогам переговоров, а также вручение Путиным Вучичу ордена Александра Невского. Таким образом российский лидер хочет отметить вклад сербского коллеги в расширение сотрудничества между странами, сообщает ТАСС.

Кроме того, главе России предстоит встреча с председателем президиума Боснии и Герцеговины Мирославом Додиком и сербским патриархом Иринеем.

Ранее News.ru сообщил о том, что сербские правоохранители задержали боевика Армина Алибашича, который подозревается в подготовке покушения на Путина во время его визита в страну. При задержании у него изъяли винтовку, а дома нашли целый арсенал и символику запрещённой в России террористической группировки ИГ.