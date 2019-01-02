Президент Сербии откликнулся на трагедию в Магнитогорске

Сербский лидер Александр Вучич направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске.
Он написал, что сообщение о трагедии потрясло Сербию, и пожелал от себя лично и своих соотечественников скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«В такие моменты тяжело найти слова утешения, но знаю, что руководство РФ, как и руководство Челябинской области, оказывает семьям погибших сильную поддержку. Если Сербия каким-либо образом может помочь, мы готовы оказать эту помощь», — цитирует РИА Новости послание главы страны.
Ранее News.ru сообщил о том, что спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело двадцатой жертвы ЧП. К настоящему моменту 14 погибших уже опознаны. В администрации Челябинской области заявили, что похороны начнутся после проведения судебно-медицинских экспертиз.