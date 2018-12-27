Посольство ОАЭ в Сирии возобновляет работу

Объединенные Арабские Эмираты после длительного перерыва вновь открывают своё представительство в Сирии.
«ОАЭ откроют посольство Дамаска 27 декабря, спустя почти семь лет после разрыва связей с Сирией», — сообщает AFP Beirut.
#BREAKING— AFP Beirut (@AFP_Beirut) 27 декабря 2018 г.
United Arab Emirates to reopen its Damascus embassy today, almost 7 years after ties with #Syria severed: official@AFP #Syria
Таким образом, как писал News.ru, у ненависти аравийских столиц к Асаду вышел срок годности. По словам наблюдателей, подобные шаги рассчитаны не только на противодействие иранскому влиянию, но и на борьбу с турецкой экспансией, расширение которой беспокоит Эр-Рияд и Абу-Даби.