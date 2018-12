Посольство ОАЭ в Сирии возобновляет работу

Объединенные Арабские Эмираты после длительного перерыва вновь открывают своё представительство в Сирии.

«ОАЭ откроют посольство Дамаска 27 декабря, спустя почти семь лет после разрыва связей с Сирией», — сообщает AFP Beirut.

United Arab Emirates to reopen its Damascus embassy today, almost 7 years after ties with #Syria severed: official@AFP #Syria