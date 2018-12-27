Посольство ОАЭ в Сирии возобновляет работу

https://news.ru/storage/news/69ff683904ba7cc0980400260a894689/4b4d4235-a733-4618-9c85-698f9b00541f_850.jpg Oliver Gerhard/imagebroker.com/Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты после длительного перерыва вновь открывают своё представительство в Сирии.

«ОАЭ откроют посольство Дамаска 27 декабря, спустя почти семь лет после разрыва связей с Сирией», — сообщает AFP Beirut.

Таким образом, как писал News.ru, у ненависти аравийских столиц к Асаду вышел срок годности. По словам наблюдателей, подобные шаги рассчитаны не только на противодействие иранскому влиянию, но и на борьбу с турецкой экспансией, расширение которой беспокоит Эр-Рияд и Абу-Даби.