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Посольство ОАЭ в Сирии возобновляет работу

Oliver Gerhard/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Объединенные Арабские Эмираты после длительного перерыва вновь открывают своё представительство в Сирии.

«ОАЭ откроют посольство Дамаска 27 декабря, спустя почти семь лет после разрыва связей с Сирией», — сообщает AFP Beirut.

Таким образом, как писал News.ru, у ненависти аравийских столиц к Асаду вышел срок годности. По словам наблюдателей, подобные шаги рассчитаны не только на противодействие иранскому влиянию, но и на борьбу с турецкой экспансией, расширение которой беспокоит Эр-Рияд и Абу-Даби.


#сирия #оаэ
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