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Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». Об этом заявил руководитель экспедиции к субмарине Хильде Элисе Хельдал в ответ на обвинения, прозвучавшие в российских СМИ.

Мы засняли на видео всё, что сделали. Мы не пробили корпус. Утечки радиации сами русские установили ранее, — цитирует TV2 Хельдала.

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков до этого сообщил о том, что норвежцы в ходе последней экспедиции к подлодке расконсервировали её корпус.

Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью. Уровень радиации превышает предельную норму в 100 тысяч раз. Учёные бьют тревогу, потому что некоторое время назад на этом месте уровень радиации был в норме. Благодаря дистанционно управляемому глубоководному аппарату, который на место трагедии доставило научно-исследовательское судно G.О.Sars (ИМИ), удалось получить точные снимки «Комсомольца» через 30 лет после ЧП.