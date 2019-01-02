Немецкий суд арестовал сбивавшего иностранцев водителя

https://news.ru/storage/news/73929993486ce710808c6efe00bab275/f5451665-a4f1-40a1-a1b7-b970e9d03601_850.jpg LausitzNews.de/Toni Lehder/Global Look Press

Суд в Германии выдал ордер на арест жителя города Эссена, подозреваемого в неоднократных покушениях на убийство. Мужчина совершал наезды на пешеходов-иностранцев, в результате чего пострадали восемь человек.

Инциденты произошли в канун новогодних праздников в Эссене и Ботропе. В числе получивших ранения граждане Афганистана и Сирии, а также один гражданин Германии турецкого происхождения.

По данным местных СМИ, спецслужбы Германии могут квалифицировать действия подозреваемого как теракт. При этом у полиции есть сведения о том, что сбивавший иностранцев водитель может страдать от нарушений психики, сообщат РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что наезды на пешеходов в Германии могли быть совершены из ксенофобских убеждений. Поведение подозреваемого немецкие силовики сравнили с действиями исламсистов-одиночек.