Легковой автомобиль въехал в толпу людей в Германии

https://news.ru/storage/news/9347b5952907a736dab3325cba65b7b5/cd0b9be0-d817-4be6-ab1e-c92752d2f8b3_850.jpg Julius Georg/Merkurist//dpa/Global Look Press

Мужчина умышленно въехал на автомобиле в группу людей на западе Германии. Пострадали как минимум четыре человека.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. 50-летний водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. Злоумышленник задержан.

Полиция не исключает, что мотивом его действий могла быть ксенофобия. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.

Ранее, как сообщал News.ru, на востоке Китая вооруженный ножом мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей. Пятеро человек погибли, более 20 получили ранения.