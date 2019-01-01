Легковой автомобиль въехал в толпу людей в Германии

Мужчина умышленно въехал на автомобиле в группу людей на западе Германии. Пострадали как минимум четыре человека.
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. 50-летний водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. Злоумышленник задержан.
Полиция не исключает, что мотивом его действий могла быть ксенофобия. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.
Ранее, как сообщал News.ru, на востоке Китая вооруженный ножом мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей. Пятеро человек погибли, более 20 получили ранения.