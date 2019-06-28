https://static.news.ru/photo/14da6eda-9a7e-11e9-8c60-fa163e074e61_1024.jpg Мануэла Швезиг Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Россия смогла начать самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Таким образом, антироссийские санкции оказали негативный эффект на немецких фермеров, заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвала отменить санкции. По её словам, РФ теперь ориентируется на китайскую продукцию.

Кроме того, она поддержала проект «Северный поток — 2», отметив важность газового обеспечения страны перед переходом на другие виды энергии, передаёт Hamburger .

Как ранее писал News.ru, действие продовольственного эмбарго в отношении установивших антироссийские санкции стран продлено. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ответные российские меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.