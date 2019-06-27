Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министрами обороны стран — членов Альянса была утверждена окончательная военно-космическая концепция.
Как рассказал генсек на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств Альянса, основные цели были определены и задачи поставлены.
Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию Альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет, — заявил он.
При этом Столтенберг подчеркнул, что речь не идёт о милитаризации космоса. Доктрина носит исключительно оборонный и превентивный характер.
Ранее министры обороны стран — членов НАТО собрались, чтобы выработать план действий на период после распада Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, писал News.ru.