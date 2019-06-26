https://static.news.ru/photo/b1b8447e-9831-11e9-94c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Zinken/DPA/TASS

Министры обороны НАТО собрались, чтобы выработать план действий на период после распада Договора о запрещении ракета средней и меньшей дальности.

Мы обсудим пакет военных и политических мер, которые будут введены в действие после прекращения действия ДРСМД 2 августа, — приводит ТАСС слова генсека альянса Йенса Столтенберга, сказанные на открытии заседания Североатлантического совета на уровне глав военных ведомств.

Этот договор был подписан лидером СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. По его условиям державы обязались уничтожить баллистические ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

В 2018 году Белый дом заявил о выходе из соглашения, так как утверждает, что Россия разрабатывает новые ракеты в нарушение его условий. Кремль обвинения отрицает.

25 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вина за односторонний выход Штатов из договора лежит на РФ. Он отметил, что Альянс даёт Москве ещё пять недель, чтобы «одуматься»: вернуться к договору и ликвидировать свои ракеты, нарушающие его положения, писал News.ru.