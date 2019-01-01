Нападение в Манчестере рассматривают как теракт

Нападение вооружённого мужчины в британском Манчестере полиция рассматривает как террористический акт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила слова поддержки пострадавшим.
Неизвестный преступник атаковал людей на станции метро «Манчестер Виктория» на севере города. Пострадали три человека, один из которых — сотрудник полиции. Правоохранители смогли оперативно задержать нападавшего, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что 17-летний молодой человек в новогоднюю ночь совершил нападение на сотрудника полиции в Туле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР. По данным следствия, подросток был пьян и агрессивен.