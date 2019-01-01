USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C17:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Нападение в Манчестере рассматривают как теракт

Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Нападение вооружённого мужчины в британском Манчестере полиция рассматривает как террористический акт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила слова поддержки пострадавшим.

Неизвестный преступник атаковал людей на станции метро «Манчестер Виктория» на севере города. Пострадали три человека, один из которых — сотрудник полиции. Правоохранители смогли оперативно задержать нападавшего, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что 17-летний молодой человек в новогоднюю ночь совершил нападение на сотрудника полиции в Туле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР. По данным следствия, подросток был пьян и агрессивен.


#нападение #полиция #Манчестер
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
общество 14:04, 29 декабря 2018
Мамаев написал заявление о нападении на него водителя Ушаковой
происшествия 21:59, 12 декабря 2018
Евкуров следит за расследованием нападения на силовиков
происшествия 14:28, 2 декабря 2018
Женщина в Москве подверглась нападению с ножом
Лента новостей
происшествия 17:09
Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира
в мире 17:07
Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом
в мире 17:00
Бельгийцы до сих пор не обменяли на евро миллиарды франков
спорт 16:59
Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA
происшествия 16:59
Газ в пострадавшем от взрыва доме пока не подключают
Другие новости
в мире 17:07
Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом
в мире 17:00
Бельгийцы до сих пор не обменяли на евро миллиарды франков
в мире 16:37
«Талибан» обсудил с Ираном Афганистан после оккупации
в мире 16:33
Кличко раскусил позвонивших ему пранкеров
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top