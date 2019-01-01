Пьяный подросток ранил полицейского бутылкой в Туле

https://news.ru/storage/news/2e2ef045a567eb6687128bb894f22989/fc421952-9baf-4761-8989-e4a04316cd6f_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

17-летний молодой человек в новогоднюю ночь совершил нападение на сотрудника полиции в Туле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, подросток был пьян и агрессивен. Правоохранитель намеревался привлечь его к ответственности за нарушение общественного порядка.

В этот момент преступник ударил полицейского осколком разбитой бутылки по кисти правой руки. Злоумышленника задержали, сообщает «Интерфакс».

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