Пьяный подросток ранил полицейского бутылкой в Туле

17-летний молодой человек в новогоднюю ночь совершил нападение на сотрудника полиции в Туле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия, подросток был пьян и агрессивен. Правоохранитель намеревался привлечь его к ответственности за нарушение общественного порядка.
В этот момент преступник ударил полицейского осколком разбитой бутылки по кисти правой руки. Злоумышленника задержали, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что светская львица обиделась на жительницу Воронежа за испорченный наряд и едва не оставила её инвалидом. Женщина ударила свою «обидчицу» бокалом по лицу.