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Пьяный подросток ранил полицейского бутылкой в Туле

Андрей Любимов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

17-летний молодой человек в новогоднюю ночь совершил нападение на сотрудника полиции в Туле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, подросток был пьян и агрессивен. Правоохранитель намеревался привлечь его к ответственности за нарушение общественного порядка.

В этот момент преступник ударил полицейского осколком разбитой бутылки по кисти правой руки. Злоумышленника задержали, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что светская львица обиделась на жительницу Воронежа за испорченный наряд и едва не оставила её инвалидом. Женщина ударила свою «обидчицу» бокалом по лицу.


#нападение #полицейские #Тула #подросток
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