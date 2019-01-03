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Конгресс США может рассмотреть вопрос об импичменте Трампа

Ron Sachs/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Конгрессмен из Калифорнии Брэд Шерман, представляющий Демократическую партию, собирается выдвинуть на рассмотрение в Палату представителей резолюцию об импичменте главы США Дональда Трампа. Поводом для подобной инициативы стали попытки помешать правосудию при увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми.

По мнению американца, законодательный орган не сможет не рассмотреть его предложение, пишет Los Angeles Times.

«Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома станет благом для страны», — заявил политик.

Сам Дональд Трамп не видит угрозы импичмента со стороны демократов. Он отметил, что считает свою работу на должности президента «отличной».

В то же время около половины жителей державы готовы поддержать отставку первого лица. Они выступают за то, чтобы Конгресс запустил эту процедуру.

Импичмент подразумевает привлечение к ответственности федеральных чиновников за госизмену, взятки или другие тяжкие преступления.

Подобные меры в истории Соединённых Штатов применялись трижды: в 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865−1869) обвинили в противоправной отставке военного министра. Билл Клинтон (1992−2000) подозревался в даче ложных показаний в 1998—1999 годах. Сенат оправдал обоих.

Ричарду Никсону (1969−1974) повезло меньше. Уотергейтский скандал вынудил его добровольно сложить с себя полномочия до начала слушаний.

Ранее News.ru сообщал о гордости Дональда Трампа за сверхдоходы Вашингтона от пошлин. Минфин США насчитал миллиарды долларов прибыли от таможенных взносов производителей Китая и других стран.


#дональдтрамп #сша #Вашингтон
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