Дональд Трамп похвастался сверхдоходными пошлинами США

Миллиарды долларов получают Соединённые Штаты в виде пошлин, которые были введены в прошлом году в отношении продукции из других стран. О дополнительных статьях дохода в бюджет сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства также отметил, что США «преуспевают в различных торговых переговорах, которые сейчас идут».

The United States Treasury has taken in MANY billions of dollars from the Tariffs we are charging China and other countries that have not treated us fairly. In the meantime we are doing well in various Trade Negotiations currently going on. At some point this had to be done!