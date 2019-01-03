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Дональд Трамп похвастался сверхдоходными пошлинами США

Дональд Трамп (в центре) Al Drago/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Миллиарды долларов получают Соединённые Штаты в виде пошлин, которые были введены в прошлом году в отношении продукции из других стран. О дополнительных статьях дохода в бюджет сообщил президент США Дональд Трамп.

«Минфин США получает много миллиардов долларов благодаря пошлинам, которые мы взимаем с Китая и других стран, которые были несправедливы по отношению к нам», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Глава государства также отметил, что США «преуспевают в различных торговых переговорах, которые сейчас идут».

Ранее глава Белого дома заявлял, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10 до 25% на китайскую продукцию, как планировал прежде. При этом он, как сообщал News.ru, намекал на заключение большой сделки с Китаем. Трамп неоднократно давал понять, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с этой страной.


#сша #китай #пошлины
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