Дональд Трамп похвастался сверхдоходными пошлинами США

https://news.ru/storage/news/08ec7fb6d39288c7c489a0214a087e47/94f6fad6-03d5-4056-8a73-6f5ba2cb9036_850.jpg Al Drago/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп (в центре)

Миллиарды долларов получают Соединённые Штаты в виде пошлин, которые были введены в прошлом году в отношении продукции из других стран. О дополнительных статьях дохода в бюджет сообщил президент США Дональд Трамп.

«Минфин США получает много миллиардов долларов благодаря пошлинам, которые мы взимаем с Китая и других стран, которые были несправедливы по отношению к нам», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Глава государства также отметил, что США «преуспевают в различных торговых переговорах, которые сейчас идут».

The United States Treasury has taken in MANY billions of dollars from the Tariffs we are charging China and other countries that have not treated us fairly. In the meantime we are doing well in various Trade Negotiations currently going on. At some point this had to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2019 г.

Ранее глава Белого дома заявлял, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10 до 25% на китайскую продукцию, как планировал прежде. При этом он, как сообщал News.ru, намекал на заключение большой сделки с Китаем. Трамп неоднократно давал понять, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с этой страной.