Инерция ухудшения российско-американских отношений слишком сильна, чтобы её можно было преодолеть в 2019 году. Наступивший год станет стартовым для новой гонки за президентское кресло в США, а также важным с точки зрения смены состава Палаты представителей: по итогам промежуточных выборов 2018 года Демократическая партия взяла верх над республиканцами в нижней палате законодательного органа.

«Российское» расследование спецпрокурора Роберта Мюллера перешло в новую фазу после тюремного приговора бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну, который, согласно документам, пытался вступить в контакт с российским руководством по поводу строительства в Москве Trump Tower. Юрист, некогда получивший прозвище Питбуль Трампа, пошёл на сделку со следствием, согласившись сотрудничать. Безусловно, мандат спецпрокурора, ведущего дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США 2016 года, не предполагает жёстких временных рамок, однако всё указывает на то, что 2019 год станет поворотным с точки зрения этого расследования. Обернётся ли он новыми санкциями США против России — вопрос открытый.

В начале 2019 года свой состав обновит Палата представителей. Согласно итогам промежуточных выборов, демократы должны занять большинство мест в нижней палате американского парламента. Это означает, что число законодательных инициатив с ограничительными мерами против России может резко увеличиться. Антироссийскую риторику в 2019 году можно будет и чаще услышать от самого президента США. Трамп вступает в новый период — предвыборной борьбы за пост президента. Несмотря на то, что президентские выборы развернутся на полную мощь только в 2020 году, подготовка к ним начинается уже в 2019-м.

«2019 год, мне кажется, будет продолжаться в той же инерции, — отметил News.ru президент Center on Global Interests (Вашингтон) Николай Злобин. — Я не вижу на сегодня никаких шансов для каких-либо позитивных изменений в российско-американских отношениях. В феврале обновится состав Конгресса: он, на мой взгляд, будет еще более антироссийским».

В США сформировался достаточно сильный антироссийский консенсус, продолжает эксперт: «Возможности президента Трампа в российско-американских отношениях, как бы он ни пыжился, ограничивают продолжающиеся расследования. Мне кажется, что этот процесс будет продолжаться, но как долго — не очень понимаю. И надежды, что где-то в Сирии или на Украине, или с точки зрения ядерных вооружений у нас будут возможности для переговоров, нет. Я даже не очень понимаю, зачем президентам двух стран встречаться в ближайшей перспективе. Нет повестки дня. Думаю, что Трамп сделал большое дело — отменил встречу (на саммите G20. — News.ru). Еще одна разочаровывающая встреча еще сильнее отбросила бы отношения назад».

Капитолий, Вашингтон Alex Edelman/CNP/Global Look Press

После обновления состава Палаты представителей Трамп, по словам эксперта, начнет думать о следующей избирательной кампании более прагматично. «Хотя в Америке есть поговорка, что новая избирательная кампания начинается в день объявления результатов предыдущей, — напоминает Николай Злобин. — Трамп, конечно, думает о новом избирательном цикле. Думаю, что 2019 год он потратит на кадровые перестановки: ему нужно создать команду, которая будет заниматься избирательной кампанией. Ему надо ввести в свой штаб, в Белый дом, в администрацию, в руководство Республиканской партии людей, которые будут работать на него, на его избирательную кампанию».

«Внешней политикой Трамп в этой связи будет заниматься гораздо меньше, — говорит политолог. — Она вообще сегодня не играет такой роли в американской избирательной политике. Если можно так выразиться, внимание американцев к внешней политике было вызвано тем, что слишком хорошо пошли дела внутри страны. Кандидаты в президенты и другие политики говорят о внешней политике, потому что экономика развивается хорошо. Больших споров по этому поводу нет».

Аналитик предполагает, что американская экономика в 2019 году продолжит развиваться позитивно. «Поэтому эта тема вряд ли окажется главной, — говорит Николай Злобин. — С этой точки зрения может быть, что российско-американские отношения будут частью избирательной кампании. Но мне кажется, что это будет плохо — Трампу все больше и больше придётся идти на поводу у общественного мнения, на поводу у элиты. Ему невыгодно открывать еще один фронт борьбы с собственным истеблишментом, потому что у него и так много фронтов, на которых идет эта борьба. Улучшение отношений с Россией ничего ему не даст с точки зрения его предвыборных шансов, абсолютно ничего. А ухудшение отношений может дать многое — хотя бы возродить веру американцев, что Россия не имела отношения к его избранию. Как минимум Трамп будет демонстрировать новый негатив, чтобы не вызвать новые подозрения в свой адрес».