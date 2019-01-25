USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,280 $   Brent61.22 $ Bitcoin3,585.68 $
МОСКВА-18°C05:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Кандидат в президенты Украины попался на краже шапок в Давосе

Xu Jinquan/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко решил прихватить на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу.

«Да, такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул шапочные махинации ради друзей», — с гордостью написал политик на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что пришёл за вязаными голубыми шапками с помпонами в шесть утра и взял четыре штуки, однако, отойдя от стойки на 10 метров, понял, что надо прихватить ещё.

«Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу», — похвастался Шевченко, отметив, что в итоге взял ещё одну шапку.

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины от партии «УКРОП» Александр Шевченко заявил, что Пётр Порошенко использует административные ресурсы для подкупа избирателей. Он также предложил всем политическим силам и общественным организациям объединиться для борьбы с фальсификациями нынешнего президента.


#украина #выборы #давос
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 17:58, 24 января 2019
Шевченко обвинил Порошенко в подкупе избирателей
Лента новостей
политика 05:21
Лавров оригинально вышел из курьёзной ситуации
в мире 05:00
Гуайдо пообещал амнистию для Мадуро
экономика 04:24
Натуральное молоко станет значительно дороже
в мире 04:24
СМИ узнали о планах Трампа ввести чрезвычайное положение
оружие 03:55
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США
Другие новости
в мире 05:00
Гуайдо пообещал амнистию для Мадуро
в мире 04:24
СМИ узнали о планах Трампа ввести чрезвычайное положение
в мире 03:16
Часы Судного дня остановили в двух минутах до конца света
в мире 02:46
Китай продемонстрировал в действии «убийцу Гуама»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top