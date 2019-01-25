Кандидат в президенты Украины попался на краже шапок в Давосе

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Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко решил прихватить на память большое количество бесплатных шапок на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, однако едва не был арестован за кражу.

«Да, такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул шапочные махинации ради друзей», — с гордостью написал политик на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что пришёл за вязаными голубыми шапками с помпонами в шесть утра и взял четыре штуки, однако, отойдя от стойки на 10 метров, понял, что надо прихватить ещё.

«Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу», — похвастался Шевченко, отметив, что в итоге взял ещё одну шапку.

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины от партии «УКРОП» Александр Шевченко заявил, что Пётр Порошенко использует административные ресурсы для подкупа избирателей. Он также предложил всем политическим силам и общественным организациям объединиться для борьбы с фальсификациями нынешнего президента.