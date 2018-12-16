Избранный президент Грузии приняла присягу

Новый президент Грузии Саламе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность.
Церемония прошла в городе Телави, на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Иракли Второго.
Около 1,8 тысячи человек пришло поддержать Саломе Зурабишвили, среди них зарубежные гости, члены правительства, патриарх Илия Второй, четвёртый президент Георгий Маргвелашвили и военные.
Церемония продлится 40 минут, после чего пройдёт официальный приём гостей в Телавском театре.
«Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины», — произнесла Зурабишвили клятву.
Инаугурацию транслируют все грузинские телеканалы.
Ранее News.ru писал, что грузинские оппозиционеры хотели провести митинг против инаугурации Саломе Зурабишвили. У сёл Велисхихе и Гурджаани, где стоят полицейские кордоны, произошли стычки с правоохранительными органами.