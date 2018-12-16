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Оппозиционеров отказались пускать на инаугурацию в Грузии

Саломе Зурабишвили facebook.com/salome.zourabichvili

Саломе Зурабишвили

в мире [ версия для печати ]

Сотни сторонников «Единого национального движения» в Грузии не пропускают в город Телави, где проходит инаугурация нового президента страны Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры хотели провести там митинг.

Трасса была перекрыта именно из-за торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства, правоохранители предлагали выбирать пути объезда. У сел Велисхихе и Гурджаани, где стоят полицейские кордоны, произошли стычки с правоохранителями. Как заявил представителям СМИ лидер оппозиции Ника Мелия, в больницу Гурджаани доставлены несколько активистов с травмами головы.

«Нескольким десяткам сторонников оппозиции всё же удалось собраться на Театральной площади, но они находятся в окружении полицейских вооруженных дубинками», — сказал журналистам другой лидер оппозиции Давид Дарчиашвили.

Саломе Зурабишвили досталась победа во втором туре выборов. Она была независимым кандидатом, которого активно поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». News.ru ранее подготовил материал о жизни и карьерном пути нового президента Грузии, француженки по рождению.


#Грузия #протесты #Зурабишвили
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