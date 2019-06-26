https://static.news.ru/photo/668c4046-9821-11e9-9cef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: W. Korall/Global Look Press

Посол Грузии в Киеве Гела Думбадзе надеется на увеличение турпотока украинцев со 170 тысяч до 400. Он призвал грузинских туроператоров и отельеров «сделать особые тарифы для украинцев».

Мы не сможем быстро перебить рынок России, который составлял 1,4 миллиона, это нереально. Но если хорошо поработать, если грузинские туроператоры откроют двери и сделают скидки и при условии активной Грузии в Украине, думаю, можно выйти на уровень 400 тысяч туристов, — сказал он журналистам.

В свою очередь глава подкомитета Верховной рады по вопросам туризма Анна Романова подчеркнула, что сейчас украинцам выгоднее ездить в Турцию.

Призываю пересмотреть ценовые предложения и предложить Грузию по ценам, как в Турции. Тогда украинцы с удовольствием поедут, — приводит «Интерфакс» её слова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр.

20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, писал News.ru.