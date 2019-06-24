https://static.news.ru/photo/a5389bb8-9674-11e9-b325-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze/TASS

Генеральная прокуратура Грузии открыла уголовное производство в связи с возможным превышением полицейскими полномочий во время разгона митинга в Тбилиси. Об этом завил прокурор Кока Кацитадзе.

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по подпункту «б» части 3 статьи 333 «Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия» УК Грузии в связи с акцией, которая проходила 20–21 июня 2019 года на проспекте Руставели возле здания парламента, — цитирует Кацитадзе ТАСС .

Как писал News.ru, протестующие в Грузии требуют отставки министра внутренних дел Григория Гахарии и освобождения задержанных ранее активистов.

Волнения в Тбилиси начались 20 июня, после срыва группой радикалов сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

В ходе акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.