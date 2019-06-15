https://static.news.ru/photo/f02600fe-8f97-11e9-be60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lexie Harrison-Cripps/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузинский патриархат обратился к правительству с просьбой не допустить проведение в столице парада ЛГБТ.

Церковь призвала осторожно подойти к «очень чувствительному» для Грузии вопросу. Её руководство посетовало на то, что небольшая группа людей навязывает всему населению свою позицию. А это, как правило, по словам представителей патриархата, приводит к конфликтам и беспорядкам.

К сожалению, некоторые группы ЛГБТ и их сторонники представляют зарубежным странам информацию, что якобы они подвергаются в Грузии угнетению и преследованию, и по этому мотиву получают серьёзное финансирование, — заявили они.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук попросил суд запретить организацию и проведение парадов в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве. Одно из шествий — «Марш равенства» — может состояться в столице Незалежной 23 июня текущего года.