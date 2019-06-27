https://static.news.ru/photo/a85c5308-826e-11e9-bf06-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск. Таким образом он намерен решить конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства.

Гройсман подчеркнул, что обязательно подпишет подобное заявление от Климкина. Кроме того, он готов поручить первому замминистра иностранных дел руководить ведомством. Данное заявление было сделано в эфире телеканала «1+1».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что все последние новости о происходящем с участием его страны узнаёт не от собственного министра иностранных дел, а через интернет-СМИ, чем вызвал неприкрытую иронию со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как писал News.ru, Павел Климкин парировал критику в свой адрес со стороны Владимира Зеленского.