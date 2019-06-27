https://static.news.ru/photo/eed5cb48-98fd-11e9-9beb-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.

Так дипломат прокомментировала недавние разногласия, когда выяснилось, что МИД Украины получил от российских коллег ноту по возможному освобождению украинских моряков, арестованных за инцидент в Керченском проливе, и даже отправил ответ в Москву. А гарант украинской конституции — ни сном ни духом об этом.

Зеленский заявил, что Климкин не согласовал с ним ответ на ноту по морякам, требует объяснений. Последний утверждает, что имеет полномочия без согласия президента отвечать России, — написала Захарова в Facebook.

В дополнение российский дипломат иронично охарактеризовала всё произошедшее словами из песни, исполненной в дуэте Филиппом Киркоровым и Машей Распутиной.

Как в песне: «У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода», — сыронизировала представитель МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что все последние новости о происходящем с участием его страны на мировой арене, узнаёт не от собственного министра иностранных дел, а через интернет-СМИ, писал News.ru.