МИД Украины не предоставил информацию президенту Владимиру Зеленскому о ноте РФ по возвращению моряков, задержанных в ноябре 2018 года.
Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины, - заявил Зеленский на брифинге.
Украинский лидер подчеркунул, что узнает о действиях главы МИД Павла Климкина на международной арене из интернета.
Зеленский потребовал от МИД объясненить свои действия.
Ранее Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом освободить моряков, удерживаемых Россией из-за провокации в Керчи. Заявление он сделал на русском языке во время бриффинга в Киеве, где он в целом говорил на украинском, писал News.ru.