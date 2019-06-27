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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом освободить моряков, удерживаемых Россией из-за провокации в Керчи. Заявление он сделал на русском языке во время брифинга в Киеве, где в целом политик говорил на украинском.

У нас у всех есть дети, верните детей родителям, — сказал он. Зеленский подчеркнул, что министр иностранных дел Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам,...