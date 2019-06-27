https://static.news.ru/photo/ff9e65a0-9904-11e9-b7e6-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин парировал критику в свой адрес со стороны своего непосредственного руководителя, которым является президент страны Владимир Зеленский.

Накануне, выступая на брифинге перед журналистами в Киеве, глава государства буквально разнёс министра, заявив, что Климкин обменивается нотами с МИД РФ по арестованным в России украинским морякам, и не считает нужным ему об этом докладывать даже постфактум. Он попросил Климкина дать объяснения.

В ответ Павел Климкин указал на то, что ведомство имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту России по арестованным морякам.

Украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины и не содержит никаких политических моментов, — отметил министр в комментарии «Украинской правде»

В продолжение темы Климкин посетовал, что у него есть тактические и стратегические разногласия с президентом Зеленским по противодействию «российской агрессии», добавив, что считает «невозможным помогать главе государства в таких условиях».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что все последние новости о происходящем с участием его страны, узнаёт не от собственного министра иностранных дел, а через интернет-СМИ, чем вызвал неприкрытую иронию со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой, писал News.ru.