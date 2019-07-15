https://static.news.ru/photo/b5fc207a-a71b-11e9-88af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мировой голод на протяжении последних трёх лет продолжает расти. Об этом сказано в специальном докладе ООН. По данным исследователей, доступа к достаточному количеству еды в 2018 году не имели 820 млн человек.

Авторы документа отмечают, что улучшений в сфере продовольственной безопасности пока нет и что к 2030 году искоренение голода, как было задумано, едва ли осуществимо . За три года количество голодающих увеличилось на 10 млн человек. В организации призвали активизировать «действия по борьбе с этими тревожными тенденциями». В ООН считают, что они должны быть не только более масштабными, но и перейти в плоскость «межсекторального сотрудничества».

Авторами доклада стали представители Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее, как писал News.ru, эксперт ФАО Джулия Муир рекомендовала обратить внимание на насекомых, употребление в пищу которых по полезным свойствам можно приравнять к рыбе. По её словам, такая еда для 2 млрд человек «не новость, а обычная практика». Кроме того, производство мяса из жуков и личинок экологически чище, чем из крупного рогатого скота.