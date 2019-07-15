Мировой голод на протяжении последних трёх лет продолжает расти. Об этом сказано в специальном докладе ООН. По данным исследователей, доступа к достаточному количеству еды в 2018 году не имели 820 млн человек.
Авторы документа отмечают, что улучшений в сфере продовольственной безопасности пока нет и что к 2030 году искоренение голода, как было задумано,
Авторами доклада стали представители Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее, как писал News.ru, эксперт ФАО Джулия Муир рекомендовала обратить внимание на насекомых, употребление в пищу которых по полезным свойствам можно приравнять к рыбе. По её словам, такая еда для 2 млрд человек «не новость, а обычная практика». Кроме того, производство мяса из жуков и личинок экологически чище, чем из крупного рогатого скота.