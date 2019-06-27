https://static.news.ru/photo/c8a3f8c0-98c4-11e9-ae4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Леван Авлабрели/РИА Новости

Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России. Согласно первым подсчётам, до конца 2019 года он составит до $200-300 млн.

На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первоначальным расчетам, сокращение туристических потоков из России до конца года отразится для экономики Грузии в сумме около $200–300 млн. Этот внешний шок отражается на балансе и, следовательно, на курсе,— говорится в заявлении на сайте регулятора.

При этом Нацбанк подчёркивает, что с учётом двукратного улучшения квартального текущего счёта «при прочих равных условиях, в том числе с учётом российского фактора», внешнее сальдо будет несколько лучше прогноза на год. Регулятор отмечает, что Грузия имеет успешный опыт преодоления кризиса, вызванного внешними потрясениями.

21 июня президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр.

20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Ранее News.ru писал, что посол Грузии в Киеве Гела Думбадзе надеется на увеличение турпотока украинцев со 170 тысяч до 400. Он призвал грузинских туроператоров и отельеров «сделать особые тарифы для украинцев». Правда, по заявлению главы подкомитета Верховной рады по вопросам туризма Анны Романовой, Грузия для украинцев пока не по карману. Учитывая ценник на перелёт, им выгодней отдыхать в Турции, писал News.ru.