Джекпот известной лотереи «6 из 49» в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыграли в Канаде. Счастливый билет куплен в провинции Онтарио.
Более точной информации о победителе не поступало. Известно, что ещё один участник шоу получил утешительный приз в размере миллиона канадских долларов (около $770 тысяч). Документ приобрели в том же регионе страны, сообщает официальный сайт компании-организатора лотереи
Согласно правилам подобных мероприятий в Канаде, для получения денег нужно предъявить выигрышный билет, при этом имя победителя должно стать достоянием общественности.
Ранее News.ru сообщал, что пенсионер из американского штата Северная Каролина Чарльз В. Джексон-младший выиграл в лотерею Powerball $344,6 млн благодаря печенью с предсказанием.