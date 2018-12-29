Депутат Рады призвал соблюдать правила РФ в Керченском проливе

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Депутат Верховной рады Укрианы и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал власти страны не накалять ситуацию в Керченском проливе.

«Мы имеем право прохода, но уместно ли это делать - большой знак вопроса. Потому что мы прекрасно понимаем, какой будет реакция нашего агрессивного соседа», - заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно через Керченский пролив, надо лишь соблюдать правила. При этом, по мнению политика, украинские власти не хотят идти этим путем, так как тогда не из-за чего будет «волну гнать».

25 ноября три украинских военных корабля намеренно вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе и отказались подчиниться пограничникам. В результате нарушители были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Ранее News.ru писал о том, что Украина получит американские патрульные катера класса «Айленд» в июле 2019 года, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. По его словам, в настоящее время согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе.