Число жертв взрыва в Каире выросло до четырёх

Число жертв взрыва в Каире продолжает расти. По последним данным, погибли уже четыре человека, один из них умер в больнице от полученных ранений.

О росте числа погибших сообщила Генеральная прокуратура Египта, эту же информацию подтвердил египетский журналист Амр Кхалифа.

Among the 12 injured of today's bombing near the pyramids were 2 critical injuries, unfortunately one has died at Al Ahram Hospital, this raises the death toll to 4 #Egypt #Terrorism