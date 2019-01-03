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Белый дом предостерёг граждан США от поездок в Китай

Gong Wenbao/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госдеп США призвал сограждан осторожно вести себя во время поездок в Китайскую Народную Республику. Вашингтон опасается, что Пекин попытается помешать американцам вернуться на родину.

«Руководство Китая использует свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть Китай, используя "запреты на выезд", иногда годами не давая гражданам США покинуть страну», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее News.ru писал о возможном импичменте президента Штатов Дональда Трампа в 2019 году. Соответствующую резолюцию внесёт на рассмотрение в Палату представителей сенатор от Калифорнии Брэд Шерман.


#сша #туризм #путешествия #КНР
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