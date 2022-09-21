Жена Зеленского приехала на сессию Генассамблеи ООН

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Жена президента Украины Елена Зеленская прибыла в составе делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генассамблеи. Сам Зеленский не приехал из соображений безопасности, но ему разрешено выступить в формате видеообращения 21 сентября, сообщает ТАСС.

Для этого Генассамблея приняла специальную резолюцию, которая позволила украинскому президенту предоставить видеозапись выступления, хотя правила ГА ООН требуют личного участия.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя это решение, уже на тот момент предположил, что на сессии в Нью-Йорке окажется Зеленская, которая «вовсю разъезжает по миру».

И это тоже будет своего рода антирекламой для усилий западников, утверждающих, что выезд с Украины местного руководства сопряжен с небывалой опасностью, — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорк прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.