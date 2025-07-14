Завалит Киев оружием, введет санкции: почему Трамп хуже Байдена для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением о России 14 июля. По его словам, он разочарован действиями лидера РФ Владимира Путина. NEWS.ru поговорил с политологами, военэкспертами, депутатами Госдумы и выяснил, почему изменилось отношение Трампа к Москве и ждать ли нового витка эскалации ситуации на Украине.

Почему Трамп резко изменил свое отношение к России

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки отправят системы ПВО Patriot на Украину, чтобы оказать ей помощь.

«Они отчаянно нуждаются в этих системах, и они их от нас получат!» — сказал Трамп журналистам. При этом американский лидер не уточнил, когда и в каком количестве планируются эти поставки. Заплатить за них должен Евросоюз, подчеркнул глава Белого дома.

Американский телеканал CBS News сообщил со ссылкой на собственные источники, что Трамп рассматривает возможность использования около $5 млрд российских замороженных активов, которые находятся в США, для финансирования военной помощи Украине.

Глава Белого дома действует в интересах США и стремится нанести поражение России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, противостояние с таким оппонентом требует от РФ особого дипломатического мастерства.

«Трамп всегда будет стараться нанести России поражение, изображая, будто испытывает к ней дружеские чувства. Он всегда будет действовать только ради выгоды — собственной и своей страны. Обыграть его в нынешних условиях — особое дипломатическое искусство. Пока на этом поле затишье и пауза, у наших бойцов есть карт-бланш на решение поставленных перед ними задач. Этим они и будут заниматься, не особо прислушиваясь к капризам и публичным истерикам Трампа», — пояснил Журавлев.

Он обратил внимание на непоследовательность заявлений главы Белого дома, отметив их популистский характер. При этом депутат подчеркнул, что нельзя забывать о военной мощи США, которая делает эту страну стратегическим противником России.

«Обещаниям Трампа не счесть числа. Он собирался урегулировать конфликт на Украине за сутки, объявлял, что нечто важное сообщит в конце июня, а теперь назначил очередной срок — 14 июля. Возникает ощущение, что он больше шоумен, чем политик, и занимается исключительно привлечением внимания к собственной персоне, а не серьезными международными вопросами. При этом не следует забывать, что Трамп руководит мощнейшей державой с сильной армией и перспективными военными возможностями. Это наш стратегический противник», — резюмировал Журавлев.

Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто заставляет Трампа портить отношения с Россией

Любые попытки Трампа напугать Россию обречены на провал, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что РФ — самостоятельная держава, которая не зависит от симпатий иностранных лидеров.

«Трамп — президент своей державы. У него экстравагантный характер, он любит эффекты. Мы не девушка, чтобы нами очаровывались или в нас разочаровывались. Мы самостоятельная держава, любовь американского президента нам не нужна. Пусть делает заявление. Он думает, что напугает Россию? На любое его заявление последует наше, которое будет не менее жестким», — пояснил Джабаров.

Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет дипломатическую сдержанность и не опускается до резких выпадов в адрес зарубежных политиков. Глава РФ Владимир Путин, по словам сенатора, всегда демонстрирует высокий уровень воспитанности и никогда не позволяет себе некорректных заявлений в отношении как Трампа, так и его предшественников.

«Думаю, что наш лидер — очень воспитанный и этичный человек, никогда не допустит резких высказываний в адрес коллеги из США, как раньше такого не позволял в отношении бывших президентов Джо Байдена или Барака Обамы. Санкциями нас пугать бесполезно, чем еще напугает? Блокировкой поставок нефти? Это нереально. Россия — один из главных экспортеров черного золота в мире, его никто не послушает», — резюмировал Джабаров.

На Трампа давит оружейное лобби США?

Трамп начал угрожать России под давлением оружейного лобби, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, американский лидер сознательно перекладывает на Москву ответственность за свои неудачи, чтобы оправдать политику Вашингтона.

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

«Трамп хитрый, все понимает. Он говорит, что разочарован Россией, а на самом деле хочет переложить свои неудачи на РФ и обвинить ее в этом. Что интересно, не Украину, а Россию. Все эти заявления Трампа — прикрытие. Оружейное лобби, скорее всего, надавило на него, на его окружение и семью: „Что ты нам срываешь бизнес? У нас накопилось оружие, не беспокойся, его хватит и на Ближний Восток, и на Китай, но нам сейчас нужна прибыль“. Схема выбрана для США замечательная — поставки не бесплатные, платит не Киев, а ЕС», — пояснил Перенджиев.

По его словам, заявления Трампа о том, что он разочарован Россией, лишены смысла, поскольку Путин неоднократно объяснял позицию Москвы по конфликту на Украине. Если американский лидер введет новые санкции против РФ, то он окончательно потеряет имидж миротворца и будет втянут в конфликт так же, как Байден, подчеркнул эксперт.

«Еще до первого звонка Путину Трамп говорил, что все идет хорошо. Никто не понимал, что он имеет в виду. Какое разочарование? Эти выражения Трампа выглядят глупо. Путин ему много раз объяснял, почему Россия не останавливает боевые действия на Украине. Глава Белого дома может ввести любые санкции, но тогда перестанет быть тем Трампом, с которым мы общались, станет коллективным Байденом и не сможет сказать, что это не его война. Время Трампа-миротворца закончилось», — резюмировал Перенджиев.

Трамп психически болен?

Трамп — психически нестабильный человек, поскольку намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента как секретное оружие против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, американский лидер подталкивает Европу к конфликту с РФ, преследуя лишь собственные интересы.

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У Трампа обыкновенная биполярка. Утром одно настроение, потом поссорится с женой — другое. Бред сумасшедшего нужно принимать во внимание людям со специальным образованием. Трамп всячески подталкивает Европу к войне с Россией, а сам пытается извлечь из всего какую-то выгоду. Как был нью-йоркским риелтором, так им и остался. Видимо, крыша поехала, возраст, нагрузки. Он не может управлять такой державой, как США», — высказал мнение Колесник.

Он предположил, что в Соединенных Штатах Америки появилась новая забава, которая заключается в назначении президентами психически больных людей. Депутат раскритиковал экономическую политику Трампа, отметив, что под его руководством США наносят ущерб мировой экономике. По его словам, глава Белого дома окончательно показал свое истинное лицо, пытаясь победить Россию «кнутом и пряником».

«Трамп назначил министром финансов в США тухлого финансиста. В Соединенных Штатах ничего не умеют создавать, только гадить. У них сплошные китайские и европейские товары. И тут США нанесли мощный удар по Шри-Ланке — увеличили пошлины. Мне тяжело объяснить действия психически больного человека. Видимо, новая забава в США — назначать президентами психически больных людей, а потом их отстреливать. Психиатры должны с ними работать. Трамп развел половину России. Все говорили: „Вот Трамп придет“. Посмотрели? Показал свое крысиное лицо. Он похож на старую крысу, скоро Байдена переплюнет. Тот хоть неваляшкой был, падал, с покойниками здоровался, а этот собрался победить Россию с кнутом и пряником», — резюмировал Колесник.

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