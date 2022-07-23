Заразившийся коронавирусом Байден охрип

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, у которого на днях был подтвержден коронавирус, охрип, сообщает агентство AP. На совещании по экономическим вопросам, в котором глава государства участвовал дистанционно, он кашлял и был сильно охрипшим. При этом глава Белого дома заявил, что чувствует себя намного лучше, чем выглядит.

Представители администрации Байдена позже рассказали, в каком состоянии находится президент США. По их словам, американский лидер работает по восемь часов в день, у него хороший аппетит.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Ашиш Джа рассказал, что Байдену не грозит ухудшение состояния. По его словам, политик находится под пристальным наблюдением врачей. Сейчас он принимает противовирусные препараты. Кроме того, Байден вакцинировался против COVID-19, что облегчает течение болезни.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Джо Байдена на COVID-19 оказался положительным. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно.