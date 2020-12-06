Захарова высказалась о подписании Трампом «акта Родченкова»

https://static.news.ru/photo/7f87af4c-37d3-11eb-b806-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Завизировав «акт Родченкова», Дональд Трамп расписался в неспособности США признавать собственные неудачи и конкурировать по правилам. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

США за последние годы привыкли доминировать во многих сферах. Спорт — это имидж государства, это совокупность достижений в ряде сфер. И признаться, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, противоречит их внутренней идеологии, — заявила Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Дипломат заметила, что когда Штаты терпят неудачу, то либо выводят себя из существующих норм и правил, либо переделывают их под себя. А порой Вашингтон, считает Захарова, США и вовсе создаёт некую виртуальную реальность и заставляет остальных принять её как настоящую.

Как они могут объяснять, что являются лидерами, о чём говорят на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта? Это же надо объяснить. <...> Они рассказывают про страшную Россию, про всемирный заговор, допинговые сети — все виды мифов и легенд, — констатировала Захарова.

«Акт Родченкова» был назван именем экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего в США и ставшего основным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в России. Закон предполагает, что США смогут возбуждать уголовные дела за применение допинга на соревнованиях с участием американских атлетов. В то же время закон не действует во внутренних национальных лигах США, которые не следуют кодексу ВАДА.

Ранее NEWS.ru писал, что вступление в силу «акта Родченкова» вынуждает Министерство спорта РФ разрабатывать меры, позволяющие минимизировать риски для российских атлетов. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.