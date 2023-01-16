WSJ: США могли предотвратить конфликт на Украине WSJ: США могли предотвратить конфликт на Украине, если бы увидели Россию такой, какая она есть

Фото: dan-news.info

США могли бы предотвратить украинский конфликт, если бы увидели Россию такой, какая она есть, пишет Дэвид Саттер для The Wall Street Journal. По мнению журналиста, РФ достигает своих целей любым путем, как в политике, так и ходе военных действий. В частности, он вспомнил о политике бывшего президента России Бориса Ельцина, пути Владимира Путина к посту президента, а также чеченскую войну.

Конфликт на Украине можно было бы предотвратить, если бы США увидели Россию такой, какая она есть, — говорится в сообщении.

Он отметил, что США должны были раньше заметить это, но Россия не раскрывает своих тайн добровольно. По словам Саттера, «никто так не слеп, как те, кто не хочет видеть».

Ранее бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс написал в статье журнала National Interest, что причиной военного конфликта между Украиной и Россией является итоговое коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. В документе утверждалось, что Украина в будущем вступит в Альянс, и это вызвало обеспокоенность у Москвы.

Другой причиной конфликта, по словам Филлипса, стала поддержка Вашингтоном акций протеста на Майдане.