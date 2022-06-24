WP: США передали Украине 126 гаубиц и 260 тысяч боеприпасов

Фото: US Army/via Global Look Press

155-мм гаубица M777

Белый дом передал Киеву 126 гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц. В статье уточняется, что столько боеприпасов Россия тратит примерно за пять дней.

США передали Украине 126 гаубиц и предоставили 260 тысяч соответствующих снарядов калибра 155 миллиметров, — говорится в публикации.

При этом источнику издания неизвестно, сколько из своего арсенала боеприпасов Россия уже потратила на проведение спецоперации на Украине.

Тем временем CNN сообщает, что США доставят новую партию РСЗО HIMARS на Украину к середине июля. Журналисты телеканала отметили, что первые четыре комплекса уже передали Киеву.

Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители Минобороны, — передает телеканал.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией. По мнению экс-разведчика, средства, которые Вашингтон выделил на поддержку Киева, могли бы быть потрачены на решение внутренних американских проблем.