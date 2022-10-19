WP: присяжные в США оправдали россиянина по делу о «досье» на Трампа WP: присяжные в США оправдали россиянина Данченко по делу о «досье» на Трампа

Фото: shutterstock.com

Жюри присяжных в США оправдало российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче Федеральному бюро расследований (ФБР) ложных показаний по делу о связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией, сообщает газета The Washington Post. Россиянин признан невиновным по четырем ранее выдвинутым против него пунктам.

Присяжные признали Игоря Данченко — частного исследователя, который был основным источником для досье 2016 года о связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией, не виновным во лжи ФБР о том, откуда он получил свою информацию, — говорится в сообщении.

Присяжные заседали около девяти часов в течение двух дней в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния. Один из них отметил, что в обсуждениях не было возражений и решение стало «достаточно единодушным».

Газета отмечает, что вердикт присяжных стал еще одним ударом для специального прокурора Джона Дарема, который проиграл оба дела, переданные в суд в рамках почти четырехлетнего расследования. Он отстаивал большую часть дела правительства против Данченко. Дарем утверждал , что россиянин ввел в заблуждение ФБР, спросившее в 2017 году о его источниках после того, как агентство установило, что исследователь был неназванным лицом, стоящим за некоторыми утверждениями о Трампе в отчетах, которые составил экс-шпион Великобритании Кристофер Стилом, более известные как «досье Стила».