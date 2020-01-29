https://static.news.ru/photo/219ef10c-42a0-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raytheon/facebook.com

Американские ВВС будут укомплектованы новой системой предупреждения о ракетном нападении. Стоимость контракта на поставку оборудования составит $197 млн.

Соглашение подписано между военными и компанией Raytheon. Оно включает разработку системы FORGE для сбора и обработки данных с помощью датчиков предупреждения о ракетном нападении.

Пресс-служба Raytheon рассказала , что система будет использовать данные от комплекса предупреждения пусков баллистических ракет SBIRS, а также информацию системы предупреждения ракетных пусков нового поколения OPIR. Ключевой особенностью системы будет являться возможность обработки данных любого спутника или датчика.

Ранее генерал ВВС США Джон Хайтен высказал обеспокоенность отставания вооружения США от России и Китая. По его словам, Пекин развивается «с невероятной скоростью». Генерал подчеркнул, что необходимо двигаться быстрее, чем потенциальные противники Вашингтона, сообщает NEWS.ru.

ВВС США планируют расширить своё присутствие в Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Китаю. Военные хотят направить оперативную группу для проведения различных операций против Пекина.