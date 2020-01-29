Американские ВВС будут укомплектованы новой системой предупреждения о ракетном нападении. Стоимость контракта на поставку оборудования составит $197 млн.
Соглашение подписано между военными и компанией Raytheon. Оно включает разработку системы FORGE для сбора и обработки данных с помощью датчиков предупреждения о ракетном нападении.
Пресс-служба Raytheon
Ранее генерал ВВС США Джон Хайтен высказал обеспокоенность отставания вооружения США от России и Китая. По его словам, Пекин развивается «с невероятной скоростью». Генерал подчеркнул, что необходимо двигаться быстрее, чем потенциальные противники Вашингтона, сообщает NEWS.ru.
ВВС США планируют расширить своё присутствие в Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Китаю. Военные хотят направить оперативную группу для проведения различных операций против Пекина.
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