ВС США: четыре атаки на суда в Красном море совершили хуситы и Иран

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

США имеют все основания полагать, что все четыре атаки на три коммерческих судна в Красном море были совершены йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах», сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США. По словам сотрудников ведомства, Вашингтон уверен, что обстрелы велись при поддержке Ирана.

Сегодня были совершены четыре атаки на три отдельных коммерческих судна в международных водах в южной части Красного моря. Эти три судна имеют отношение к 14 странам. <...> У нас есть все основания полагать, что эти атаки, совершенные хуситами из Йемена, полностью поддерживал Иран. США рассмотрят все соответствующие ответные меры, координируясь с международными союзниками и партнерами, — отметили представители ВС.

Ранее американский эсминец USS Carney и судно Unity Explorer были атакованы с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. ВС США удалось сбить беспилотник, который направлялся к судам. После этого официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что суда, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, никак не связаны с Израилем, и добавил, что один корабль получил серьезные повреждения и может затонуть.

До этого «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. На борту находились 25 членов экипажа — представители Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. При этом член политбюро группировки Хузама аль-Асада пообещал, что с экипажем будут обращаться в соответствии с традициями ислама — как с гостями.