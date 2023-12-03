Подвергшиеся атаке хуситов суда в Красном море не были связаны с Израилем Хагари: подвергшиеся атаке хуситов суда в Красном море не имеют связи с Израилем

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суда, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, не имеют никакой связи с Израилем, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. По его словам, которые цитирует ТАСС, один корабль получил серьезные повреждения.

Сегодня были запущены ракеты в направлении двух торговых судов, которые никак не связаны с Израилем. Одно судно пострадало очень серьезно и находится в критическом положении, есть опасность того, что оно может затонуть, — сказал он.

Ранее американский эсминец USS Carney и судно Unity Explorer атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена. ВС США удалось сбить беспилотник, который направлялся к судам. Перед этим хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» также атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе — месте слияния Красного моря и Аденского залива. Отмечалось, что нападению противостояли военные корабли США и Израиля.

Кроме того, 27 ноября с территории Йемена была выпущены две баллистические ракеты в направлении корабля ВМС США Mason и теплохода Central Park. В результате инцидента никто не пострадал, корабли не получили повреждений, ракеты упали в десяти милях от них.