Американский эсминец USS Carney атаковали в Красном море

Фото: US Navy/via Global Look Press

Эсминец USS Carney

Эсминец USS Carney ВМС США подвергся атаке в Красном море, сообщило Associated Press со ссылкой на Пентагон. По данным американского военного ведомства, также были атакованы несколько гражданских судов.

Нам известно о нападениях на военный корабль США Carney и коммерческие суда в Красном море, мы предоставим информацию по мере ее поступления, — сообщили в Пентагоне.

РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera пишет, что американский эсминец атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена. Перед этим телеканал Al-Hadath сообщал со ссылкой на источники, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, — месте слияния Красного моря и Аденского залива. Отмечалось, что нападению противостояли военные корабли США и Израиля.

15 ноября американский эсминец USS Thomas Hudner отбился от атаки беспилотника в Красном море. СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что атаковавший корабль дрон был выпущен из Йемена. Эсминец с управляемыми ракетами успешно сбил БПЛА.

27 ноября с территории Йемена была выпущены две баллистические ракеты в направлении корабля ВМС США Mason и теплохода Central Park, сообщал Пентагон. В результате инцидента никто не пострадал, корабли не получили повреждений, ракеты упали в 10 милях от них.