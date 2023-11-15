Эсминец США отбился от атаки БПЛА в Красном море Пентагон: беспилотник атаковал американский эсминец Thomas Hudner в Красном море

Фото: US Navy/Global Look Press

USS Thomas Hudner

Беспилотник попытался атаковать американский эсминец USS Thomas Hudner в Красном море, сообщили РИА Новости в Минобороны США. Военный корабль успешно отбился от атаки, указали в Пентагоне.

Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю, — заявили в американском оборонном ведомстве.

Телеканал CBS News сообщил со ссылкой на двух представителей Пентагона, что беспилотник, атаковавший эсминец ВМС США, был выпущен из Йемена. Корабль USS Thomas Hudner с управляемыми ракетами успешно сбил БПЛА.

Пока не ясно, кто несет ответственность за запуск дрона. Телеканал отмечает, что ранее на этой неделе корабли в Красном море угрожали атаковать йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном.

На прошлой неделе йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Красным морем. В Министерстве обороны США при этом не стали предпринимать попытки для возвращения БПЛА, стоимость которого составляет около $30 млн. Хуситы предпринимали попытки, чтобы завладеть сбитым летательным аппаратом, однако в Пентагоне сочли маловероятным то, что они смогут найти «что-либо значимое».