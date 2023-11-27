Йеменские хуситы запустили две ракеты в направлении корабля ВМС США

Фото: USS Dwight D. Eisenhower/public domain/wikipedia

Корабль ВМС США Mason

Две баллистические ракеты были запущены с территории Йемена в направлении корабля ВМС США Mason и теплохода Central Park, сообщили в пресс-службе Центрального командования армии США (CENTCOM). По ее данным, опубликованным на странице CENTCOM в соцсети Twitter (X), в результате инцидента никто не пострадал, корабли не получили каких-либо повреждений. Ракеты упали в десяти милях от них.

27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Аденском заливе силы ВМС США освободили связанный с Израилем танкер Central Park, захваченный неизвестными. Экипаж судна состоял из граждан Болгарии, Грузии, Индии, Филиппин, России и Турции. Правительство Йемена возложило ответственность за случившееся на хуситов, а также поблагодарило коалиционные силы за быстрое реагирование на ситуацию. Пираты были задержаны и допрошены американскими военными. Отмечается, что ракеты были запущены в направлении корабля ВМС США в тот момент, когда авианосец завершал ответ на сигнал бедствия танкера.