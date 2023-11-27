Подавший сигнал бедствия танкер освободили от захватчиков в Аденском заливе Танкер Central Park освободили от захватчиков в Аденском заливе

Фото: US Navy/via Global Look Press

Танкер Central Park освобожден от злоумышленников в Аденском заливе силами ВМС США, сообщает Fox News со ссылкой на фирму-владельца Zodiac. Собеседник телеканала не стал раскрывать подробности, но рассказал, что захватчики были задержаны американскими военными при поддержке Военно-морских сил Японии при попытке скрыться. Сейчас их допрашивают.

Экипаж, в который входят граждане Болгарии, Грузии, Индии, Филиппин, России, Турции и Вьетнама, не пострадал. Руководство Zodiac поблагодарило «коалиционные силы, которые быстро отреагировали на ситуацию, защитив имущество в этом районе, а также за соблюдение международного морского права». Власти Йемена уже возложили ответственность за нападение на хуситов.

Ранее ВМС США сообщили, что перехватили сигнал бедствия с судна Central Park в Аденском заливе. Представители ВС отметили, что танкер-химовоз находится в безопасности, но от подробностей воздержались.

До этого движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Представитель организации Яхья Сариа заявил, что движение имеет право атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. При этом член политбюро группировки Хузама аль-Асада пообещал, что к экипажу будут относиться как к гостям.