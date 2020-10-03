Врач рассказал, когда у Трампа обнаружили коронавирус

Медики диагностировали коронавирус у президента США Дональда Трампа вечером 1 октября. Об этом заявил лечащий врач главы Белого дома Шон Конли.
У президента был диагностирован COVID-19 вечером в четверг, 1 октября, — сообщил доктор.
Он подчеркнул, что оговорился, когда сказал, что болезнь обнаружили 72 часа назад. Ранее журналисты услышали фразу про 72 часа и решили, что COVID-19 мог был быть диагностирован у американского лидера в среду, 30 сентября.
Источник Associated Press ранее заявил, что до госпитализации в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд 74-летний президент получал кислородную поддержку.
Информация о заражении главы Белого дома появилась 2 октября. Вероятно, президент вместе с супругой подхватил вирус от своего советника Хоуп Хикс. Женщина сопровождала Трампа на встречу с избирателями. Белый дом заявил, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме, тем не менее его решили поместить в госпиталь. Официально было заявлено, что это сделано из мер предосторожности.
NEWS.ru писал, что бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заразился коронавирусом. Политик помогал Трампу готовиться к первым теледебатам с Джо Байденом. Кристи написал в Twitter, что сразу же обратился за помощью к врачам.
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