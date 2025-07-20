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20 июля 2025 в 15:51

«Россия поднимается»: Карлсон напомнил о грандиозной работе Путина

Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и возвысил Россию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сделал для своей страны куда больше, чем любой немецкий политик для Германии, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. По его мнению, российский лидер проделал грандиозную работу, возвысив страну на международной арене.

На мой взгляд, [Путин] проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем [та, которую проделывал] любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается, — сказал он.

По мнению Карлсона, немцы должны быть в ярости на своих политиков, но вместо этого они предпочитают злиться на Путина. Он признался, что эта ситуация его забавляет.

Американский журналист также назвал Меркель «преступницей», обвинив ее в разрушении Германии через бесконтрольную миграцию. Он напомнил, что это не Путин завалил немецкие парки мусором и заполнил страну мигрантами.

Это была Ангела Меркель, — подчеркнул он.

Особое возмущение Карлсона вызвала позиция нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по его мнению, продолжает губительный курс предшественницы. При этом, как обратил внимание журналист, в стране предпочитают замалчивать последствия таких проблем, как массовая миграция.

Я задаюсь вопросом, есть ли кто-то в Германии, кто это ясно видит, — отметил американский журналист.

Ранее Карлсон публично призвал бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета (2021–2022) дать интервью. Темой должны стать связи обвинявшегося в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна с израильским правительством.

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