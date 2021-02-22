Вождь чероки потребовал убрать наименование племени из названия автомобилей

https://static.news.ru/photo/f08a5322-75ca-11eb-9f48-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa /Global Look Press

Вождь коренного североамериканского народа чероки Чак Хоскин — младший обратился к компании Jeep с требованием прекратить использование этого наименования в названиях автомобилей Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee.

Я думаю, что в этой стране мы живём в такое время и в такую эпоху, когда настала пора и корпорациям, и спортивным командам перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции, — цитирует вождя CNN.

Представители Jeep попытались возразить, заявив, что названия моделей автомобилей подбираются очень тщательно и ни в коем случае не преследуют цель принизить коренные американские народы, а, напротив, чтут их гордость и доблесть. В компании также добавили, что готовы к отрытому диалогу с вождём.

Хоскина-младшего такое объяснение не устроило. Он настаивает на том, что название его народа ни при каких условиях не может быть использовано Jeep. Он подчеркнул, что наименование племени — часть его идентичности. Присутствие слова Cherokee на борту автомобиля не делает чести народу.

Автомобили Jeep Cherokee выпускались с 1974 по 2001 год, после чего производство было приостановлено более чем на 10 лет. Возобновилось оно в 2013 году. Jeep Grand Cherokee выпускается с 1993 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд США признал половину штата Оклахома землёй индейцев. Решение означает, что представители племён, признанные виновными в американских государственных судах за преступления, совершённые на рассматриваемой территории, теперь могут оспаривать их. Отныне только федеральные прокуроры будут иметь право уголовного преследования коренных американцев, обвиняемых в преступлениях в этом районе. Представители племён, которые живут в пределах границ, могут также быть освобождены от государственных налогов.