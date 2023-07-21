Восьмилетний мальчик с оружием угнал машину в США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская полиция задержала в штате Алабама восьмилетнего мальчика, который отобрал у мужчины автомобиль, угрожая оружием, сообщает Magnolia State Live. Правоохранители нашли угнанный автомобиль по описанию, за рулем сидел ребенок.

Стражи порядка попытались задержать мальчика, но юный угонщик в этот момент нажал на газ и попытался скрыться, после чего началась погоня. В итоге ребенок не справился с управлением, врезался в другую машину и остановился. Полиция задержала мальчика. Он обвиняется в ограблении, бегстве от полиции и незаконном владении оружием.

Ранее Следственный комитет России раскрыл подробности убийства 11-летнего мальчика в Москве. В преступлении сознался его 13-летний друг. Во время обысков у подростка в квартире нашли застиранную одежду с пятнами крови.

Об убийстве 11-летнего жителя Москвы стало известно 19 июля. Его тело нашли на Каширском шоссе с 12 ножевыми ранениями. Труп подростка лежал на дне колодца в лесопарковой зоне. Мать мальчика начала разыскивать его днем ранее, 18 июля. Она обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что ее сын не вернулся домой после прогулки с другом. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.