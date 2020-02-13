https://static.news.ru/photo/02f02066-4e74-11ea-a10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Missile Defense Agency/flickr.com

Завершение строительства американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше перенесено на 2022 год. Первоначально Пентагон планировал ввести объект в строй ещё в 2018 году.

По словам вице-адмирала Джона Хилла, возглавляющего Агентство по ПРО США, база готова на 92%. Строительство затягивается из-за элементов, от которых зависит работа боевых систем объекта.

Проблемы возникли у компании John Wood Group Plc, которая является подрядчиком строительства. Для их преодоления Пентагону требуется около $100 млн. Ведомство попросило внести эту статью расходов в бюджет США на 2021 финансовый год, сообщает Bloomberg.

Агентство также отмечает, что сроки готовности базы, названные американскими военными, не окончательные и ещё могут быть пересмотрены.

Ранее NEWS.ru писал, что ВВМ США свернули программу разработки гиперзвукового оружия из-за нехватки средств. В проекте бюджета расходы на эти цели были сокращены на треть.