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ВМС США обвинили Минобороны РФ во лжи про корабли в Японском море

02:10, 16 октября 2021
ВМС США обвинили Минобороны РФ во лжи про корабли в Японском море Фото: Скриншот с видео/mil/vk.com
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Военно-морские силы США назвали «ложными» заявления Минобороны России об инциденте с кораблями двух стран в Японском море. Командование ВМС заявило, что эсминец США действовал в соответствии со всеми международными законами, пишет ТАСС.

При этом российские власти ранее сообщили, что корабль Chafee пытался нарушить границу России в море близ Владивостока.

Пентагон тоже успел высказаться о сближении американского эсминца с российским кораблём «Адмирал Трибуц» как о «безопасном и профессиональном».

Chаfee приблизился к российской границе между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Япoнского моря. Как уточнили в Минобороны, российский противолодочный корабль, согласнo международным правилам, вытеснил эсминец из территориальных вод РФ. Когда между суднами было около 60 метров, американский корабль сменил курс и ретировался.

В итоге Минобороны РФ вызвало военного атташе США, которому указали на грубое нарушение американскими моряками правил предупреждения столкновения судов.

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