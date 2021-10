ВМС США обвинили Минобороны РФ во лжи про корабли в Японском море

При этом российские власти ранее сообщили , что корабль Chafee пытался нарушить границу России в море близ Владивостока.

Пентагон тоже успел высказаться о сближении американского эсминца с российским кораблём «Адмирал Трибуц» как о «безопасном и профессиональном».