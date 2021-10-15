ВМС США обвинили Минобороны РФ во лжи про корабли в Японском море

Военно-морские силы США назвали «ложными» заявления Минобороны России об инциденте с кораблями двух стран в Японском море. Командование ВМС заявило, что эсминец США действовал в соответствии со всеми международными законами, пишет ТАСС.

При этом российские власти ранее сообщили , что корабль Chafee пытался нарушить границу России в море близ Владивостока.

Пентагон тоже успел высказаться о сближении американского эсминца с российским кораблём «Адмирал Трибуц» как о «безопасном и профессиональном».

Russian warship alongside USS Chafee in international waters in Sea of Japan. All interaction safe and professional,â Pentagon says

pic.twitter.com/wIXZCJHD4J — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 15, 2021

Chаfee приблизился к российской границе между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Япoнского моря. Как уточнили в Минобороны, российский противолодочный корабль, согласнo международным правилам, вытеснил эсминец из территориальных вод РФ. Когда между суднами было около 60 метров, американский корабль сменил курс и ретировался.

В итоге Минобороны РФ вызвало военного атташе США, которому указали на грубое нарушение американскими моряками правил предупреждения столкновения судов.